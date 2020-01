Gladbach-Legende verstarb an Weihnachten : Borussen nehmen Abschied von Hans-Jörg Criens

Hans-Jörg Criens wurde in der Krypta der Grabeskirchen in Eicken beiegsetzt. Viele Ex-Borussen kamen, um ihn zur letzten Ruhe zu begleiten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Viele frühere Borussia-Wegbegleiter kamen am Freitag in die Eickener Grabeskirche unweit des Bökelbergs, um Abschied vom verstorbenen Torjäger Hans-Jörg Criens zu nehmen zu nehmen.

Der Ort, der seine größte Bühne war, liegt kaum 200 Meter entfernt. Oder besser lag: Der Bökelberg, das alte Stadion der Borussen, das moderner Wohnhausbebauung gewichen ist. In dem Stadion wurde Hans-Jörg Criens zur Borussia-Legende. 341 Pflichtspiele und 115 Tore haben dazu beigetragen, aber auch der Mensch Criens, der stets einer aus dem Volk war, einer, der den Traum so vieler Jungs lebte. Der ein Fußballstar geworden ist, einer der großen Helden einer ganzen Generation von Gladbach-Fans.

Am 26. Dezember 2019 wurde Criens von einem Herzinfarkt jäh aus dem Leben gerissen mit nur 59 Jahren, am Freitag wurde er in der Krypta der Grabeskirche St. Elisabeth in Eicken beigesetzt. Vor 50 Jahren läuteten dort die Glocken, als Borussia zum ersten Mal Meister wurde. Nun kündeten sie von einem Abschied, den es zu nehmen galt. Es war eine bewegende Zeremonie, die untermalt war von den Worten des Grabredners Thomas Meuser.