Handball-Verbandsligist verliert Abstiegsduell : Lürrips Jungspunde übernehmen nach Pleite rote Laterne

Handball-Verbandsliga Nach der Pleite im Abstiegsduell gegen HSG Wesel iast die Turnerschaft Lürrip in der Handball-Verbandsliga auf den letzten Tabellenrang gefallen. TSL-Coach Tobias Elis sieht bei seinem jungen Team dennoch eine positive Entwicklung.

„Ich bin hin- und hergerissen“, betonte der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Einerseits ist es natürlich für die Tabelle mehr als ärgerlich, dass wir das Spiel verloren haben, andererseits haben es die jungen Spieler gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Wir haben uns nun einmal den totalen Umbruch auf die Fahne geschrieben und werden von diesem Weg auch nicht abweichen. Fakt ist, dass von Saisonbeginn bis jetzt eine deutliche Entwicklung zu erkennen ist. Das beste Beispiel dafür war heute unser Linksaußen Samuel Schmitz, der letztes Jahr noch in der Bezirksliga spielte. Von fünf Würfen hat er vier verwandelt, das ist schon eine tolle Quote“, so Elis.

Ausgerechnet in dem wohl wichtigsten Spiel der Saison mussten die Hausherren auf ihren Haupttorschützen Tim von der Weyden verzichten, der beruflich nach Stuttgart musste, was eine erhebliche Schwächung war. Im Vorfeld wurde noch eine Videoanalyse betrieben und die Knackpunkte aus dem Hinspiel besprochen, was dann in der ersten Halbzeit auch glänzend umgesetzt wurde. Lürrip war ein absolut gleichwertiger Gegner und konnte sich zum Ende des ersten Spielabschnittes auch mit einer 18:14-Führung absetzen.