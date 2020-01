Sieben Spiele sieglos : Borussias achte Chance auf den ersten Sieg gegen Leipzig

Lars Stindl trifft 2017 zum 2:2 bei RB Leipzig. Foto: imago/Karina Hessland/KH

Mönchengladbach Sieben Spiele gab es bisher gegen RB Leipzig, keines davon gewann Borussia. So lange dauerte es nur gegen die Bayern und gegen Eintracht Frankfurt bis zum ersten Sieg.

RB Leipzig ist, bezogen auf die Historie von Borussia Mönchengladbach, auf den Spuren des FC Bayern München und Eintracht Frankfurts. Gegen beide Klubs haben die Gladbacher in der Bundesliga erst im neunten Spiel das erste Mal gewonnen. Sieben Spiele brauchte es bis zum ersten Erfolg gegen den TSV 1860 München, jeweils im sechsten Vergleich wurden Hertha BSC Berlin und die TSG 1899 Hoffenheim erstmals geschlagen.

Foto: dpa/Marius Becker 8 Bilder Das sind die fünf Gladbacher Doppelpacker.

Gegen die Leipziger steht am Samstag (18.30 Uhr) die achte Partie an. In den sieben vorangegangenen Treffen war RB fünfmal erfolgreich, nur zweimal eroberte Borussia einen Punkt. Zuletzt passierte das am 16. September 2017, als Lars Stindl mit einem feinen Drehschuss den 2:2-Ausgleich erzielte im Leipziger Stadion, nachdem Gladbach vorher schon einmal durch Thorgan Hazards Elfmeter eine Führung des Gegners ausgeglichen hatte. Zuvor hatte es im ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im September 2016 ein 1:1 gegeben, da war Fabian Johnson der Gladbacher Torschütze.

Borussia will nun im anstehenden Topspiel, in dem der Erste Leipzig auf den Dritten Gladbach trifft, Geschichte schreiben und die achte Chance auf den Premieren-Sieg gegen RB nutzen. Es wäre der erste Bundesliga-Erfolg Borussias in Leipzig überhaupt. Denn in der Saison 1993/94 gab es beim VfB Leipzig ein 1:1.

Jetzt geht es neben den drei Punkten, die unter günstigen Umständen die Rückkehr auf Platz eins bedeuten könnten, nun darum, nicht Gefahr zu laufen, gegen RB in der nächsten Saison einen negativen Vereinsrekord zu riskieren. Gewinnt Gladbach Samstag nicht, wäre das bei einem weiteren sieglosen Spiel der Fall.