Mehr Optionen als in der Vorwoche : Nicht nur Farkes Rückkehr entspannt Borussias Personallage

Mönchengladbach Am Freitag hat Daniel Farke erstmals wieder das Borussia-Training geleitet. Im Anschluss erzählte Gladbachs Trainer, wie er in der Corona-Isolation zu Hause auf dem Laufenden blieb. „Ich bin den Jungs auf den Keks gegangen“, sagte er grinsend. Darüber hinaus gibt es weitere Gründe für gute Laune.

Mit über einer Stunde Verspätung betraten die Profis von Borussia Mönchengladbach am Freitag den Trainingsplatz. Mit dabei: Trainer Daniel Farke , der seine coronabedingte Isolation inzwischen beendet hat. „Seit 0 Uhr darf ich das Haus wieder verlassen“, sagte Farke auf der Pressekonferenz, die zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) stattfand.

Leichte Symptome habe er vor allem an den ersten beiden Tagen verspürt, erstmals negativ seien seine Schnelltests bereits am Mittwoch ausgefallen. „Am Donnerstag habe ich dann zur Bestätigung noch einen PCR-Test gemacht“, sagte Farke. Seine Rückkehr am Freitag habe er gleich genutzt, um seine Mannschaft vor dem Training auf den kommenden Gegner einzuschwören. „Wir haben heute schon lange über Köln gesprochen und werden das morgen auch tun“, sagte Farke, der in den vergangenen Tagen im steten Austausch mit seinem Trainerteam stand.