Matchwinner gegen Mainz : Plea und Sommer sind Borussias Champions-League-Versicherungen

Matchwinner neben Yann Sommer: Alassane Plea steuerte zwei Tore zum 3:1-Erfolg gegen Mainz bei, hier jubelt er nach seinem 2:1. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Alassane Plea und Yann Sommer waren die Matchwinner beim 3:1 gegen Mainz. Auf sie wird es auch künftig ankommen in Borussias Kampf um die Königsklasse.

Alassane Plea hätte seinen Auftritt mit einem dritten Treffer krönen können. In der Schlussphase wurde der Franzose mit einer flachen Hereingabe von Fabian Johnson mustergültig bedient, allerdings zielte Borussias Stoßstürmer ein wenig zu hoch. Den Fehlschuss konnte Plea indes gut verschmerzen, mit zwei Toren hatte er maßgeblichen Anteil am 3:1-Heimerfolg der Gladbacher gegen den FSV Mainz 05. Über seine Glanztat reden wollte der 26-Jährige anschließend nicht, das übernahmen dafür einige Teamkollegen.

„Er ist richtig gefährlich und unfassbar hilfreich für unser Spiel, weil er aus wenigen Möglichkeiten viel macht“, sagte Kapitän Lars Stindl. Und Yann Sommer fügte hinzu: „Es war eine super Leistung von ihm, und das haben wir heute gebraucht.“ Allerdings hatte Gladbach auch mal wieder einen bärenstarken Torwart Sommer gebraucht, um Mainz nach einem frühen 0:1-Rückstand noch zu bezwingen.

Der Schweizer Nationaltorwart war mit zwei herausragenden Paraden in der zweiten Halbzeit neben Plea Gladbachs zweiter Matchwinner. Zunächst lenkte Sommer einen Schlenzer des Mainzer Verteidigers Daniel Brosinski mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten. Und in der Schlussphase entschärfte der Keeper reaktionsschnell eine von Nico Elvedi gefährlich abgefälschte Flanke. „Wir hatten in ein, zwei Szenen wieder einen richtig gut aufgelegten Keeper, den wir schon die gesamte Saison haben und der uns vor einem Rückstand bewahrt hat“, sagte Stindl. Die konstant guten Leistungen Sommers sind ein Grund dafür, dass Borussia derzeit mit 21 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. Somit dürfte der Schweizer in den kommenden Wochen ein Schlüsselspieler sein, wenn es darum geht, die Qualifikation für die Champions League zu schaffen.

In der Offensive bestätigte derweil Alassane Plea, was er schon im Trainingslager in Jerez de la Frontera angedeutet hatte. Der Franzose ist gut in Form – was sich nicht ausschließlich an seinen Toren ablesen lässt. „Er hat zwei Tore im Strafraum gemacht, aber er hat auch drumherum sehr gut gearbeitet, auch gegen den Ball. Da sieht man vielleicht auch ein wenig die Idee, warum er im Moment im Zentrum spielt“, sagte Trainer Marco Rose.

Plea präsentierte sich nicht nur engagiert in der Defensivarbeit und – nach zwei Freistoßflanken – kaltschnäuzig vor dem gegnerischen Tor, sondern er war auch spielfreudig und bereitete Großchancen für Marcus Thuram und Patrick Herrmann glänzend vor. Entscheidend waren indes seine Tore, mit denen er bei jetzt sieben Saisontreffern die Führung in der internen Torjägerliste übernahm.

Matchwinner Nummer zwei: Yann Sommer bewahrte Gladbach nach der Halbzeit zweimal vor einem zweiten Gegentor. Foto: AP/Martin Meissner