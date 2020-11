Champions League : Borussia mit Premieren, Bestmarken und Rekorden

Mönchengladbach Ein Gladbacher läuft in der Champions League allen davon, ein anderer feiert sein Premierentor. Borussia Mönchengladbach hat mit dem 4:0 gegen Schachtjor Donezk interessante Statistiken geliefert.

6:0 und 4:0 – in der Champions League hat Borussia gegen Schachtjor Donezk zwei Torfestivals gefeiert. 10:0 lautet die Bilanz nach zwei Spielen gegen den jeweils dreizehnfachen ukrainischen Meister und Pokalsieger. Nur zweimal in seiner Historie hat Gladbach international in Summe höher gewonnen. Die Gegner waren damals allerdings weitaus exotischer als Donezk, gar richtige Fußballzwerge. Gegen EPA Larnaka aus Zypern gab es 1970 ein deutliches 16:0 (6:0, 10:0) im Europapokal der Landesmeister, dem Vorgänger der Champions League. Drei Jahre später gab es gegen das isländische Team ÍBV Vestmannaeyjar im Europapokal der Pokalsieger nach zwei Partien ein 16:1 (7:0, 9:1).