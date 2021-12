Crosslauf in Sonsbeck : Jonas Völler und Ulrike Wefers überraschen bei Deutscher Meisterschaft

Jonas Völler vom SC Myhl erreichte bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf Platz drei in der U23-Kategorie. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leichtathletik Bei der Deutschen Crosslauf-Meisterschaft in Sonsbeck gab es mehrfach Edelmetall für Läufer aus der Region. Vor allem Jonas Völler vom SC Myhl und Ulrike Wefers von der LG Mönchengladbach sorgten für Aufsehen.

Von Paul Offermanns

Eine Vizemeisterschaft in der Teamwertung und zweimal Bronze in der Einzelwertung sowie weitere vordere Platzierungen unter den Top Ten: Diese Ergebnisse haben die heimischen Läufer bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Sonsbeck geholt. Zeitplan und Strecke waren meisterschaftswürdig, zumal Rahmenbedingungen in den Corona-Zeiten für alle nicht so einfach sind.

Vor allem Jonas Völler vom SC Myhl schnitt in Sonsbeck gut ab: Der 20-Jährige erreichte im Feld der 47 Läufer der U23-Junioren den dritten Platz. Gleich zu Beginn hielt sich der Physikstudent im Vorderfeld der besten 25 Läufer von insgesamt 108 Teilnehmern bei dem Mittelstrecken-Lauf auf und arbeitete sich fortan bei seinen beiden Meisterschaftsrunden kontinuierlich nach vorne. Am Ende kam der ehemalige Deutsche 1500-Meter-U18-Jugendmeister, der nun dem ersten Jahr der U23 angehört, als 14. des Gesamteinlaufes über die Ziellinie.

Im Ziel wurde spekuliert: Auf jeden Fall würde es für einen Platz unter den besten acht Läufern der U23-Kategorie reichen – oder sogar zu mehr, da nicht unmittelbar feststand, wie viele U23-Läufer vor ihm im Ziel waren. Als das Ergebnis schließlich bekannt wurde, war die Überraschung groß. Völler freute sich nach eigenem Bekunden ein „Loch in den Bauch“. In einer guten Zeit von 13:32 Minuten belegte er Rang drei in der U23.

„Nur drei Sekunden Rückstand fehlten mir zu Platz zwei und Silber“, sagte Völler, dessen Eltern in Korschenbroich wohnen. „Dieser Rückstand war aber nicht so relevant wie der Gewinn der Bronzemedaille. Er hat bei diesen nationalen Titelkämpfen eine starke Vorstellung gezeigt“, sagte sein Trainer Harald Eifert.

Ulrike Wefers von der LG Mönchengladbacher holte die Vize-Meisterschaft mit der Mannschaft und Bronze in der Kategorie W45. Foto: Wolfgang Birkenstock

Trainer Käthe Link von der LG Mönchengladbach hatte gleich 16 Läufer ins Rennen geschickt. Statt zweimal zu laufen, entschied sich die 55-jährige Ulrike Wefers aufgrund der schweren Strecke für den Mannschaft-Wettbewerb sowie den längeren Lauf über 6,1 Kilometer. Sie startete in der Kategorie der über 45-Jährigen und holte in einer Zeit von 29:20 Minuten den dritten Platz vor ihrer Vereinskameradin Claudia Schmitz (30:02 Minuten). „Der Bronzeplatz war schon eine Überraschung für mich“, sagte Wefers. Damit war sie die schnellste Läuferin des LGM-Teams in der Kategorie W35-45. Sie legte damit die Basis für die Deutsche -Vizemeisterschaft in der Mannschaft mit Claudia Schmitz und Katja Kanditt, die Platz acht in der Kategorie W40 holte (31:05 Minuten).

Philip Sieben vom OSC Waldniel lief ebenfalls ein gutes Rennen über die 6,1 Kilometer bei den über 35-Jährigen und landete in 22:23 Minuten auf Platz vier. Mit Thorsten Riepe und Stefan Herschbach verbuchte er außerdem den vierten Platz in der Teamwertung der Klasse M35-45. Platz fünf in dieser Kategorie ging an die LG Mönchengladbach mit Lucas Vehling, Michael Claßen und David Hanisch. In der Klasse M60-65 ging der fünfte Platz in der Mannschaftswertung an Dirk Richerdt, der den achten Platz in der Kategorie M65 erreichte, und seine Vereinskameraden Johann Höffker (M65) und Adam Paffrath (M70).