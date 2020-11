Vorsicht, Borussia : Der Kreis gegen Schalke soll sich nicht schließen

Mönchengladbach Die „launische Diva“ vom Niederrhein war in der Vergangenheit oft ein Aufbaugegner. Das soll nun gegen Schalke nicht passieren. Deren letzten Sieg gab es gegen – Gladbach.

Ein 0:2 gab es auf jener Dienstreise der Niederrheiner in den Ruhrpott, es war das Spiel zum Start in die Rückrunde der vergangenen Saison. Nun kommt Schalke, derzeit in Trümmern, so muss man es angesichts all der Meldungen aus Gelsenkirchen wohl sagen, am Samstag in den Borussia-Park (18.30 Uhr/Sky). Dass Borussia in der Vergangenheit nicht selten ein Aufbaugegner war für Gestrauchelte, das gehört zur Vereinsgeschichte wie der Pfostenbruch oder der Büchsenwurf. Dazu würde es passen, wenn Schalke ausgerechnet in Gladbach die katastrophale Serie beenden würde.