„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 27. November bei Borussia los

Am Freitag steht für Borussia Mönchengladbach das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Schalke 04 an. Foto: Rheinische Post/Dirk Paeffgen

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 27. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Nur ein richtiger Trainingstag bleibt den Borussen, um sich auf das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend (18.30 Uhr) im Borussia-Park vorzubereiten. Heute wird Marco Rose wohl schon im Kopf haben, auf wen er gegen Schalke in der Startelf setzen könnte und wer nach dem 4:0 am Mittwoch eine Pause benötigt. Um 14 Uhr findet die Pressekonferenz statt, auf der Rose was zu seinen Personalplanungen sagen dürfte. Die wichtigsten Aussagen tickern wir live.