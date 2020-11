Plus von 27 Millionen Euro : Borussias Marktwert geht weiter durch die Decke

Plus von 27 Millionen Euro

Mönchengladbach Die neuen Marktwerte des Portals „transfermarkt.de" zollen den starken Auftritten der Borussen im Klub, aber auch im Nationalteam, Tribut. Thuram ist nun gleichauf mit Denis Zakaria der wertvollste Spieler des Klubs. Der Gesamtmarktwert ist um 27 Millionen Euro gestiegen.

Die Borussen performen auf den internationalen Bühnen ausgezeichnet, in der Champions League wie in den Nationalteams. Das zahlt sich aus. Durch die Erfolge werden die Gladbacher Spieler immer wertvoller. Das zeigen die neuen angenommenen Marktwerte des Portals „transfermarkt.de“, das insgesamt 130 Spieler neu bewertet hat, darunter viele Borussen. Den größten Sprung hat aus Gladbach-Sicht Marcus Thuram gemacht, er wurde von 32 auf 40 Millionen hochgestuft und ist damit nun gleichauf mit Denis Zakaria der Wertvollste im Gladbacher Kader.

Der Gesamtmarktwert des Gladbacher Kaders ist von 313 auf 340 Millionen Euro gestiegen, um satte 27 Millionen Euro also. Damit bleiben die Borussen in der Marktwert-Tabelle der Bundesliga Fünfter hinter den Bayern (895 Millionen), Borussia Dortmund (614), RB Leipzig (528) und Bayer Leverkusen (343), sind aber dichter an die Werkself herangerückt.