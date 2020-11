„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 29. November bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 29. November früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Nach dem 4:1 gegen Schalke haben sich die Borussen am Samstagabend „ein kleines Bier“ gegönnt, wie Oscar Wendt verriet. Am Sonntag steht das übliche Regenerations-Programm an. Wie in diesen Wochen üblich ist das Training nicht öffentlich.