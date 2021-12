Übersicht zu Weihnachten : Diese Gottestdienste finden an den Festtagen in Mönchengladbach statt

In der Adventszeit wurde die Evangelische Kirche am Martin-Luther-Platz mit wechselnden Aussagen illuminiert. In der ersten Woche wurde „Glaube, Hoffnung, Liebe“ in deutscher, englischer und türkischer Sprache und in der zweiten Woche „Vielfalt, Toleranz, Versöhnung“ auf die Kirche projiziert. In der dritten Woche ist es das Statement „Impfen ist Solidarität und rettet Leben!“. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In den Kirchen gelten an den Festtagen unterschiedliche Corona-Schutzmaßnahmen. Besucher sollten sich vorab informieren. Wir geben eine Übersicht zu den Terminen.

Von Fabian Luft

An den Weihnachtstagen rechnen die Kirchengemeinden mit einem größeren Andrang in den Gotteshäusern. Da die Corona-Infektionszahlen wieder steigen, gelten für die Gottesdienste in Innenräumen besondere Regeln, die nicht immer einheitlich sind und sich oftmals für Erwachsene, Schüler und Kinder unterscheiden. Ob 3G, 2G oder 2G-plus vorausgesetzt werden, ob eine FFP2-Maske Pflicht ist oder eine OP-Maske reicht – darüber sollten sich die Gottesdienstbesucher vorher bei ihrer Gemeinde informieren. Und da es fast überall eine Teilnehmerbegrenzung geben wird, ist auch ein frühes Erscheinen empfohlen. Einige Kirchengemeinden haben ausführliche Informationen zu den Corona-Regeln auf ihren Homepages veröffentlicht.

Katholische Kirchen

GdG MG-Mitte

Franziskanerkirche St. Barbara Gottesdienste an Heiligabend um 14.30 Uhr KG und 16.30 Uhr. Am 1. Weihnachtstag um 9 Uhr, 12.15 Uhr und 18 Uhr. Am 2. Weihnachtstag jeweils um 9 Uhr, 12.15 Uhr und 18 Uhr.

St. Vitus An Heiligabend Gottesdienste um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Am 1. Weihnachtstag um 11 Uhr und am 2. Weihnachtstag ebenfalls um 11 Uhr.

St. Maria Rosenkranz Zwei Gottesdienst an Heiligabend um 15.30 Uhr ein Kinder- und Familiengottesdienst und um 18 Uhr die Christmette. Heilige Messen am 1. Weihnachtstag um 10 Uhr und am 2. Weihnachtstag um 10 Uhr und um 15 Uhr für die vietnamesische Gemeinde.

Städtisches Altenheim Eicken Am 1. Weihnachtstag wird um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert.

Jugendkirche St. Albertus Gottesdienste an Heiligabend um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr der kroatischen Gemeinde; am 1. und 2. Weihnachtstag Gottesdienste der kroatischen Gemeinde jeweils um 10.15 Uhr.

GdG MG-Neuwerk

Herz Jesu Bettrath Gottesdienst an Heiligabend um 15.30 und18 Uhr.

St. Mariä Himmelfahrt Neuwerk Am 1. Weihnachtstag Gottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr in der Klosterkirche.

St. Pius Uedding Am 2. Weihnachtstag ökumenische Messe um 11 Uhr.

GdG Rheydt-Mitte

St. Marien Rheydt Um 15 Uhr ein Krippenspiel und um 22 Uhr eine Christmette an Heiligabend, am 1. und 2. Feiertag Messe um 10 Uhr.

St. Franziskus Rheydt An Heiligabend ein Krippenspiel um 16 Uhr und eine Christmette um 18 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils eine Messe um 11.30 Uhr.

St. Josef Eine Messe am 1. Weihnachtstag um 18 Uhr.

GdG MG-Süd

St. Laurentius Odenkirchen An Heiligabend Krippenfeier um 15.30 Uhr, Krippenspiel um 17 Uhr und Messe um 22 Uhr; am 1. und 2. Weihnachtstag Heilige Messe um 11 Uhr.

Heilig-Geist Geistenbeck An Heiligabend um 16 Uhr Familiengottesdienst. Am 1. Weihnachtstag Heilige Messe um 9.30 Uhr.

St. Michael Um 14.30 und 18 Uhr Gottesdienste an Heiligabend. Am 2. Weihnachtstag Heilige Messe um 9.30 Uhr.

St. Antonius An Heiligabend FG um 16 Uhr, und Messen um 17.30 Uhr im Christus König und 18 Uhr. Am 1. Weihnachtstag Messe um 11 Uhr.

Herz Jesu Wickrathhahn Messen an Heiligabend um 16 und 21 Uhr.

St. Mariä Himmelfahrt Wanlo Familiengottesdienst an Heiligabend um 16 Uhr.

GdG Rheydt-West

Herz-Jesu Rheydt An Heiligabend Familiengottesdienst um 15 Uhr und Messe um 18 Uhr. Am 2. Weihnachtstag Messe um 11.15 Uhr.

St. Konrad Ohler An Heiligabend Messe um 22 Uhr; am 2. Weihnachtstag eine Messe um 10 Uhr.

St. Margareta Hockstein Messe an Heiligabend um 18 Uhr. Am 1. Weihnachtstag Messe um 10 Uhr.

GdG MG-Südwest

St. Michael Holt An Heiligabend Gottesdienste im Freien, um 10.30 Uhr im Caritas-Garten, um 15 Uhr vor der Kindertagesstätte St. Michael und um 16.30 Uhr vor der Jugendfreizeitstätte Holt sowie ein Gottesdienst um 17 Uhr vor der Kirche. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messen jeweils um 11 Uhr.

St. Rochus Gottesdienste an Heiligabend um 15 Uhr Familiengottesdienst und 17 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messen jeweils um 11.15 Uhr.

St. Helena An Heiligabend Messen um 15 und 17 Uhr sowie 17 Uhr in Gerkerath und um 23 Uhr in Mennrath. Am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils Messen um 10 Uhr, am 1. Feiertag Messe in Gerkerath um 9 Uhr und am 2. Feiertag um 9 Uhr in Mennrath.

Heilig Kreuz Gottesdienst im Freien an Heiligabend um 22.30 Uhr vor dem Jugendclubhaus Westend. Am 1. Weihnachtstag Messe um 9.30 Uhr.

Grabeskirche St. Matthias Messe am 1. Weihnachtstag um 11.15 Uhr.

St. Mariä Heimsuchung Gottesdienste an Heiligabend um 16 KG und 18 Uhr. Am 2. Weihnachtstag Messe um 10 Uhr.

GdG MG-Ost

St. Mariä Empfängnis Gottesdienste an Heiligabend um 18 Uhr und um 20 Uhr auf Polnisch, sowie eine Messe um 23.59 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils Messen um 11 Uhr sowie um 13 und 18 auf Polnisch.

St. Josef Krippenspiel an Heiligabend um 16.30 Uhr und Messe um 18 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messe um 9.30 Uhr.

St. Bonifatius Kinderkirche an Heiligabend um 20 Uhr und Messe um 22 Uhr. Am 1. Weihnachtstag Messe um 9.30 Uhr und am 2. um 11 Uhr.

GdG MG-West

St. Mariä Empfängnis Venn Kindergottesdienste an Heiligabend um 14.30 Uhr und 16 Uhr (beide mit Anmeldung) sowie Gottesdienst um 17.30 Uhr (auch im Livestream auf der Homepage zu sehen) und um 19.30 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messe um 11.30 Uhr. Die Messe am 26. Dezember wird ebenfalls im Livestream übertragen.

St. Nikolaus Hardt An Heiligabend Messen um 14.30 und 16 Uhr (beides KG mit Anmeldung), 18 Uhr, 21 Uhr und 23.59 Uhr. Gottesdienst am 2. Weihnachtstag um 10 Uhr.

St. Anna Windberg Messen an Heiligabend um 14.30 KG mit Anmeldung, um 16 Uhr in der Brandts-Kapelle, 19 und 22 Uhr. Am 2. Weihnachtstag Messen um 11.30 Uhr und um 17.30 Uhr in der Brandts-Kapelle.

Evangelische Kirchen

Christuskirche Gottesdienste an Heiligabend um 15 Uhr (KG), 16 Uhr (FG) sowie um 18 und 23 Uhr.

Kirchsaal Ohlerfeld An Heiligabend Gottesdienste um 15 Uhr (Familiengd.) und 17 Uhr.

Evangelische Friedenskirche Gottesdienste an Heiligabend um 16.15 Uhr (FG, 2G) und 18 Uhr (2G). Am 2. Feiertag Messe um 11.15 Uhr.

Johanneskirche Großheide An Heiligabend Messen um 14 (FG), 16 (FG), 18 und 23 Uhr (alle 2G). Am 1. und 2. Weihnachtstag Messen um jeweils 10 Uhr.

Karl-Immer-Haus An Heiligabend Familiengottesdienste um 14 und 16 Uhr, Messe um 18 Uhr (alle 2G).

Paul-Schneider-Haus An Heiligabend Messe um 15 Uhr draußen (3G) und um 17 Uhr (2G). Am 2. Weihnachtstag Messe um 10 Uhr.

Albert-Schweitzer-Haus An Heiligabend Familiengd. um 15 Uhr und Messe um 17 Uhr (2G). Am 1. Weihnachtstag Messe um 11.15 Uhr.

Evangelische Kirche Odenkirchen An Heiligabend Kleinkindergd. um 13.45, Krippenspiel um 15 und 16.30 Uhr und eine Messe um 18 Uhr (alle 2G).

Evangelisches Gemeindezentrum Geistenbeck An Heiligabend Messen um 15 und 17 Uhr (2G).

Hauptkirche Rheydt Gottesdienste an Heiligabend um 15 (FG), 16 (FG), 17, 18 und 23 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messen jeweils um 10.30 Uhr. Es gilt 2G.

Lutherkirche Gottesdienste an Heiligabend um 15 (FG) und 17 Uhr; am 2. Weihnachtstag um 9.30 Uhr.

Gemeindezentrum Rheydt-West Familiengottesdienste an Heiligabend um 15.30 und 17 Uhr. Am 2. Weihnachtstag Messe um 11 Uhr (2G).

Martin-Luther-Kirchengemeinde Messen an Heiligabend um 15.30 (FG) und 17.30 Uhr mit Anmeldung auf www.emlkg.de/genereller-hinweis-wegen-corona/. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messen um 10.30 Uhr ohne Anmeldung.

Evangelische Kirche Wickrathberg An Heiligabend um 14.30 Uhr Krippenweg, Messen um 18 und 23 Uhr. Am 1. Weihnachtstag Messe um 10.30 Uhr. Anmeldung unter www.kirche-wickrathberg.de/.