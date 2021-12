1:3 in Ingolstadt : Siegesserie der DEG reißt im siebten Spiel

Für Jerry D‘Amigo (rechts) und die Düsseldorfer EG reichte es in Ingolstadt nicht für Zählbares. Foto: Birgit Haefner

Ingolstadt Nach sechs Erfolgen in Serie haben Düsseldorfs Eishockeyprofis mal wieder ein Spiel verloren. Beim ERC Ingolstadt verlieren sie mit 1:3, weil sie sich hinten Aussetzer leisten und vorne etwas Pech haben.

Auswärtsspiele beim ERC Ingolstadt sind für die Düsseldorfer EG kein besonderes Vergnügen. Der letzte Sieg ist vier Jahre her, seitdem gab es sieben Niederlagen. Selbst wenn die DEG wie Ende September 4:1 führt, geht sie am Ende als Verlierer vom Eis. Und so war es auch am Dienstagabend. Am Ende stand es 3:1 (2:0, 1:1, 0:0), weswegen die DEG auf Platz sieben der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zurückfiel.

Das kam nicht ganz unerwartet. Weil Trainer Harold Kreis durch die neuerlichen Ausfälle wieder keinen vollen Kader zur Verfügung hatte, und weil es das 14. Spiel in 33 Tagen war. Aber wer denkt, die DEG könne sich nun wenigstens über Weihnachten etwas ausruhen, sollte noch mal auf den Spielplan schauen. Da steht für Donnerstagabend gleich das nächste Spiel in Mannheim drin, am zweiten Weihnachtstag kommt Iserlohn, am 28. Dezember Bietigheim, am 30. geht es nach Bremerhaven.

Harte Wochen, aber das waren die vergangenen auch, und da holte die DEG sechs Siege in Folge, weil sie in allen drei Zonen gradlinig wie konsequent zu Werke ging und es das Schicksal auch mal gut mit ihr meinte. Nun in Ingolstadt war das Glück aber wohl aufgebraucht. Das war schon bei den Gegentoren im ersten Drittel zu sehen. Vor dem ersten in der siebten Minute vergab Stephen MacAulay vorne eine gute Möglichkeit und vertändelte kurz später hinten im Neuaufbau die Scheibe. Vor dem 2:0 sieben Minuten später übersahen die Schiedsrichter einen Check gegen den Kopf von Brendan O'Donnell. So lag die DEG zur ersten Pause mit zwei Toren zurück, was nicht zwingend dem Spielverlauf entsprach. Denn obwohl die Gastgeber mehr Puckbesitz hatten, waren die Chancen der DEG nicht schlechter. Die Düsseldorfer hatten sogar doppelt so oft aufs Tor geschossen wie die Ingolstädter. Wirklich zwingend wurde es aber auf beiden Seiten selten.

So ging es auch weiter. Der ERC setzte auf lange Puckbesitzphasen, die DEG suchte den direkten Weg nach vorne. Und hatte erneut Pech, als ein Schuss von O'Donnell in Überzahl nur ganz knapp vorbeiging. Im nächsten Powerplay machte es der mit Abstand auffälligste Spieler auf dem Eis besser, jagte die Scheibe zu seinem 15. Saisontreffer unter die Latte. Kurz drauf hatte Kyle Cumiskey in Unterzahl sogar die Ausgleichschance, doch fast im Gegenzug erhöhten die Gastgeber auf 3:1. Nein, das war nicht der Abend der DEG. Die kämpfte zwar aufopferungsvoll, der Ex-Ingolstädter Jerry D'Amigo verdiente sich vor allem in Unterzahl Fleißkärtchen, aber ein Tor wie bei seiner ersten Rückkehr im September wollte ihm nicht gelingen.

Da hatte die DEG eine Drei-Tore-Führung verspielt. In die Verlegenheit kam sie nun nicht. Obwohl sie im letzten Drittel noch mal alles nach vorne warf. Allein O'Donnell beschäftigte die ERC-Defensive immer wieder, insgesamt schoss der Kanadier 13 Mal, traf auch noch mal den Pfosten. Aber mehr wollte nicht mehr gelingen. So musste Trainer Harold Kreis am Ende fair eingestehen: „Der Sieg geht absolut in Ordnung.“ So ist das meistens, wenn die DEG beim ERC spielt.

Ingolstadt – DEG 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

DEG: Tor: Pantkowski (Hane); Abwehr: Cumiskey, Järvinen – Heinzinger, Ebner – Trinkberger, Ebner; Angriff: O'Donnell, Barta, Ehl – Proft, MacAulay, Schiemenz – Bittner, Svensson, D‘Amigo – Olson, Postel

Schiedsrichter: Hunnius/Steingroß

Tore: 1:0 (6:15) Koch (Soramies, Brune), 2:0 (13:01) Bourque (Wagner, Marshall), 2:1 (35:10) O'Donnell (Cumiskey, MacAulay/5-4), 3:1 (36:46) Simpson (Bourque, Pietta/5-4)

Zuschauer: keine

Strafminuten: 10:6