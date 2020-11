1:2 in Düsseldorf : Borussias U23 verliert beim Comeback von Jordan Beyer

Düsseldorf Jordan Beyer spielte eine Halbzeit beim U23-Spiel gegen Düsseldorf. Doch auch Borussias Abwehrtalent konnte die 1:2-Niederlage nicht verhindern.

Eine ganze Weile sah es am Mittwochnachmittag so aus, als könne Borussias U23 bei der Zweiten von Fortuna Düsseldorf, die bärenstark in die Saison gestartet ist, einen Punkt entführen. Letztlich wurde es damit nichts, weil Fortunas Torjäger Steffen Meuer die Gastgeber mit seinem bereits neunten Saisontreffer zwölf Minuten vor dem Ende zum 2:1-Sieg schoss. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marcel Benger vom Elfmeterpunkt war es im Gegenteil sogar so, dass die Borussen massiv an einem Sieg schnupperten.