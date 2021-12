Leichtathletik : Langer Atem bei der Crosslauf-DM zahlt sich aus

Rhein-Kreis Für den TSV Bayer Dormagen gab es bei den nationalen Titelkämpfen in Sonsbeck überraschend Bronze. Der ASC Rosellen trat ein letztes Mal in Erscheinung.

Sport soll ja eigentlich Spaß machen, doch der dürfte bei den Teilnehmern der Deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Sonsbeck nur sehr eingeschränkt aufgekommen sein. Dafür spricht eindeutig, dass die äußerst schwierigen Bedingungen bei einer durch Dauerregen aufgeweichten Strecke auf einem Feld zu einer hohen Ausfallquote geführt haben. Viele kamen gar nicht erst ins Ziel. Nicht so einige Aktiven aus dem Rhein-Kreis Neuss , für die sich das Durchhalten gelohnt hat. Für das weibliche U20-Trio des TSV Bayer Dormagen gab es eine überraschende Bronze-Medaille und die Gruppe des ASC Rosellen sammelte noch mal gemeinsame Erinnerungen, bevor sich der Verein zum 31. Dezember auflöst und dann nur noch Geschichte ist.

Beschlossen hatte der ASC sein Aus bereits bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im September wegen „Nachwuchsproblemen, Überalterung und letztlich auch den Auswirkungen des durch Corona verursachten Lockdowns“, wie der langjährige Vorsitzende Heinz London damals erklärte. Dass die nationalen Titelkämpfe dieses Mal ganz in der Nähe über die Bühne gingen, nahmen einige der noch verbliebenen Mitglieder zum Anlass, noch mal gemeinsam die Laufschuhe zu schnüren. Zur Verstärkung kam sogar der ehemalige Trainer Uwe Sander mit. „Auch wenn es echt harte Bedingungen waren und die meisten nicht voll im Training sind, hatten wir viel Spaß“, meinte Ute Jenke, die genau wie Götz Kreisel das Glück hatte, dass die Läufe über die 4,1 Kilometer zu Beginn stattfanden und da der Untergrund noch nicht so aufgeweicht war. Sie lief in der Altersklasse W55 auf Platz sechs, Kreisel in der M50 auf Rang 18. Durch den Matsch wühlen mussten sich über 6,1 Kilometer dagegen Mirijam Raschke (4. W35), Anne Michel (6. W35) und Tina Püthe (11. W40). In der Addition reichten ihre Ergebnisse in der Mannschaftswertung W35 – W45 immerhin zu Rang vier.