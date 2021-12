Ringen : KSK auf den Knien, aber nicht am Boden

Angeknockt: Für Deni Nakaev und den KSK Konkordia Neuss hat es in der Bundesliga nicht zum Klassenverbleib gereicht. Foto: Ringen-NRW-de/Ringen-NRW.de

Neuss Im letzten Kampf der total verkorksten Bundesliga-Saison setzt es für die Neusser Ringer eine 4:28-Packung gegen den ASV Mainz 88. Die Hoffnung auf ein weiteres Jahr im Oberhaus hat die Konkordia indes doch noch nicht aufgegeben.

Von Dirk Sitterle

Nach dem deprimierenden Saisonfinale vor der Minuskulisse von 80 Zuschauern und der dazu passenden 4:28-Schlappe gegen den ASV Mainz 88 reichte dem am Mattenrand gesundheitlich schwer angeschlagen an seinen Stuhl gefesselten Hermann J. Kahlenberg ein Satz, um seiner Enttäuschung, seinem Schmerz Ausdruck zu verleihen. „Das war ’ne Niederlage!“ Damit bezog sich der 76-Jährige, ohne den beim KSK Konkordia Neuss auch in seiner Nebenrolle als Ehrenvorsitzender nichts läuft, in erster Linie auf den Kehraus in der Stadionhalle, durfte indes gleichzeitig als Fazit einer Saison zu werten sein, die von Anfang an unter dem Motto Pleiten, Pech und Pannen gestanden hatte.

Obwohl der Aufsteiger von 2019 das Jahr im Oberhaus als Tabellenletzter der Gruppe West abschließt und dabei nur gegen den RC CWS Düren-Merken (18:14) und die Wrestling Tigers Rhein-Nahe (15:15) zu punkten wusste, durfte Kahlenberg zu Recht feststellen: „Bis auf Heilbronn und Mainz hätten wir jede Mannschaft schlagen können.“ So unterlag der KSK mit seiner hoch qualifizierten, aber eben noch unerfahrenen Truppe den nun im DM-Achtelfinale stehenden Konkurrenten SV Alemannia Nackenheim (14:16, 15:16) und KSV Witten (11:12, 10:17) nicht nur knapp, sondern auch extrem unglücklich. Daraus leitet Kahlenberg den Anspruch ab, trotz des sportlichen Abstiegs Mitglied der Eliteklasse zu bleiben. Fakt ist: Sollte ein Platz freiwerden – etwa durch den finanziell bedingten Rückzug eines sportlich qualifizierten Klubs –, wäre der KSK als (erster) Nachrücker wohl wieder drin.

Info Auslosung DM-Enrunde der Ringer in Heilbronn Achtelfinale SV Johannis Nürnberg – ASV Mainz 88, KSV Witten – KSV Köllerbach, TuS Adelhausen – ASV Schorndorf, RKG Freiburg 2000 – SC Kleinostheim, RSV Rotation Greiz – ASV Urloffen, SV Alemannia Nackenheim – SV Wacker Burghausen, AC Lichtenfels – AV Germania Markneukirchen, KSC Hösbach – Red Devils Heilbronn Termine Achtelfinale (8./15. Januar), Viertelfinale (22./29. Januar), Halbfinale (5./12. Februar), Finale (19./26. Februar)

Wie die Zukunft auch immer aussehen mag, ändern müsse sich beim Kraftsportklub von 1924 „eine ganze Menge“, stellte Martin Moizek fest, „vor allem im Umfeld der Kämpfe.“ Der ehemalige Bundesliga-Ringer des KSK soll den einfach auf zu vielen Hochzeiten beschäftigten Sportlichen Leiter Fatih Cinar unterstützen, neue Ideen einbringen. Mit welcher Mannschaft, das soll im Verlauf der anstehenden Woche geklärt werden.

Handlungsbedarf besteht – das zeigte die Pleite gegen Mainz noch einmal deutlich – besteht in den unteren Gewichtsklassen (auch wenn Ahmed Aruhanov in 57 Kilogramm gegen den freilich erst 14-jährigen Fabian Pelzer den einzigen Sieg feierte) und im Freistil. Am Samstag halfen dort in den Gewichtsklassen bis 61 (Timo Schaffrinna unterlag Beka Bujiashvil mit 0:15) und 86 Kilogramm (Dimitrios Demurtzidis 0:16 gegen den Deutschen Meister Achmed Dudarov) wieder (chancenlose) Griechisch-römisch-Spezialisten aus. Umso bitterer wäre der Abgang des von zahlungskräftigeren Mitbewerbern heftig umworbenen Belgiers Ayub Musaev (Freistil), auch wenn der 19-Jährige gegen Alexander Semisorow (71 kg) seine zweite Saisonniederlage einstecken musste (1:6). Gleiches gilt für Deni Nakaev (aufgerückt in 80 kg), dem der Mainzer Mateusz Wolny beim 6:1-Sieg eine wertvolle Lektion erteilte.

Nichts zu holen gab es am Samstag außerdem für den spektakulär auftretenden Mairbek Salimow (nach 2:0-Führung Schulterniederlage gegen den Deutschen Meister Jason Markgraf/66 kg), Iwan Tagner (0:12 gegen Ruhullah Siddik Gürler/75 kg)), Albert Nakaev (0:16 gegen Kamil Rybicki/75 kg) und Julian Lejkin (0:13 gegen Tadeus Michalik/98 kg, der bei Olympia in Tokio Bronze geholt hat).