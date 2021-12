Floorball : DJK Holzbüttgen fertigt Zweitligisten im Pokal ab

Holzbüttgen Weil im bisherigen Saisonverlauf nicht alles nach Wunsch verlief, legten die Holzbüttgener noch mal alles ins letzte Pflichtspiel des Jahres. Das bekam der PSV Dessau bitter zu spüren

„Der Sieg gegen Dessau war natürlich ein wichtiger Schritt in Richtung Final Four. Vor allem war uns aber auch wichtig, noch vor Jahresende uns selbst als auch unseren überragenden Fans zu zeigen, welches Potenzial in uns steckt“, erklärte Torben Lange. Weil es in der Meisterschaft bislang nicht so gut lief und die DJK als Fünfter nicht auf einem der begehrten Play-off-Plätze überwintert, war der deutliche Pokalerfolg wichtig für das Selbstverständnis der Holzbüttgener. Mit entsprechendem Eifer legten sie gegen den Zweitligisten los und gingen schnell durch Tore von Lange und Niklas Bröker, der kürzlich noch mit drei weiteren Holzbüttgenern für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Helsinki aufgelaufen war, in Führung. Weitere Treffer von Niklas Stammen und Janos Bröker stellten die Weichen schon im ersten Drittel auf Sieg, doch individuelle Fehler bescherten den Gästen Kontergelegenheiten, die diese allerdings nicht zu nutzen wussten.