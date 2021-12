Handball : Der TVK geht als Tabellenführer der Regionalliga in die Weihnachtspause

Korschenbroich Wie bereits vor einer Woche im Derby gegen den Neusser HV bietet der TVK seinen Fans Spannung pur und hat gegen Dinslaken am Ende die Nase mit 31:30 vorne.

Von Beginn an taten sich die Hausherren schwer. Sie liefen bis zur 22. Minute (10:12) meist einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. „Wir haben in der Abwehr keinen richtigen Zugriff bekommen“, bestätigte Wolf. Doch innerhalb von 60 Sekunden drehte der TVK das Spiel und ging seinerseits in Front. Davon ließen sich die Dinslakener jedoch überhaupt nicht beeindrucken und gestalteten die Begegnung bis zum Halbzeitpfiff ausgeglichen. Wolf: „17 Tore zu erzielen, ist für eine Halbzeit schon recht ordentlich, aber 17 Gegentreffer sind einfach viel zu viel.“ Nach der Pause kamen die Gastgeber dann konzentrierter aus der Kabine und konnten sich immer wieder mit drei oder vier Toren absetzen.Hervorzuheben war dabei die Flügelzange mit den beiden talentierten Außenspielern Lukas Bark und Marcus Neven, die eine bärenstarke Vorstellung boten. Aber auch Dustin Franz hatte ein Sonderlob verdient, er spielte immer wieder seine Stärke aus und war im 1:1 überhaupt nicht halten. „Das war richtig stark von Dustin, auch wenn ihm die Schiedsrichter ab und an einen Schrittfehler abpfiffen“, sagte Wolf.