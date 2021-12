Handball : Neusser HV stellt sich neu auf

Info

Männer Die Regionalliga-Mannschaft des NHV startet am 15. Januar mit einem Heimspiel gegen Dinslaken in die Rückrunde. Die beiden weiteren Partien im Januar stehen auswärts in Rheinbach und in Rheinhausen an. Das erste Heimspiel im Februar steigt am 5. gegen Interaktiv Handball an.

Männliche A-Jugend Der älteste Nachwuchs des NHV muss in der Regionalliga am 22. Januar daheim gegen die Bergischen Panther antreten. Das nächste Heimspiel steht dann am 5. Februar gegen den HSV Solingen-Gräfrath an.

Weibliche B-Jugend Die Mädchen spielen auch in der Regionalliga und müssen ihr ersten Heimspiel des neuen Jahres am 22. Januar gegen den TV Biefang bestreiten. Am 30. Januar steigt die Heimpartie gegen die HSG Merkstein.