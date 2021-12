Stürmer beim TuS Grevenbroich : Das Tor-Phänomen ist zurück

Murat Köktürk stürmt für den TuS Grevenbroich. Foto: Fupa

Grevenbroich Murat Köktürk vom Fußball-A-Ligisten TuS Grevenbroich befindet sich aktuell wieder in Topform. In den vergangenen vier Partien erzielte er zwölf Treffer, am Wochenende gegen den SV Glehn vier.

Neun Spiele, zwanzig Tore – Murat Köktürk ist und bleibt im heimischen Fußball ein Phänomen. Bei seinem neuen Verein, dem A-Ligisten TuS Grevenbroich, ist kurz vor der Winterpause endlich der Knoten geplatzt, die eingebaute Torgarantie ist zurück. Es hat ein paar Wochen gedauert, doch jetzt ist Murat Köktürk wieder richtig in Fahrt.

Gegen Hoisten feierte er Ende November nach einer Knieverletzung sein Comeback, erzielte gleich einen Treffer. Danach legte er los wie die Feuerwehr. Köktürk traf doppelt beim Remis gegen das Spitzenteam SVG Grevenbroich, erzielte fünf Tore gegen den VfR Neuss und verabschiedete sich mit einem Viererpack gegen den SV Glehn in die Winterpause. „Die Jungs mussten sich noch an meine Spielweise gewöhnen. Mittlerweile kennen sie meine Laufwege“, so Köktürk. Ein Stürmer muss gefüttert werden, sonst trifft er nicht. „Gegen Glehn habe ich wieder drei überragende Vorlagen bekommen. Das läuft echt richtig gut“, sagte Köktürk. Beim 5:1-Erfolg eröffnete Köktürk schon in der 5. Minute den Torreigen, legte in der 31. Minute nach und traf nach dem Seitenwechsel gleich noch zweimal. „Nicht nur er ist einer besseren Verfassung, sondern auch seine Mitspieler. Davon profitieren beide“, erklärt TuS-Coach Trainer Michele Fasanelli.

Mit Tayfun Kula kickte Köktürk schon früher beim 1. FC Grevenbroich-Süd zusammen, sie verstehen sich nahezu blind – jetzt bekommt er die Bälle aber auch punktgenau von Teamkollegen wie Jan-Niklas Eschweiler oder Paul Kram. Auch dank Köktürks überragendem Lauf konnte sich der TuS Grevenbroich aus der unteren Tabellenregion wieder befreien. Unter dem neuen Coach Michele Fasanelli rückten die Schlossstädter noch vor der Winterpause auf Rang elf vor. Köktürk ist sich sicher, dass noch viel mehr in der Mannschaft steckt. „Wir haben schon gezeigt, dass wir das Potential haben, oben mitzuspielen. Für ganz oben wird es zwar nicht mehr reichen, aber Platz fünf ist durchaus noch drin.“