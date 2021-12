Frauenfußball : Gustorf legt sich Sieg unter den Weihnachtsbaum

Rhein-Kreis Gegen den SV Walbeck gelingt den Schützlingen von Trainer Dirk Wistuba zum Jahresabschluss auf heimischem Geläuf ein deutlicher 5:2-Erfolg.

(afu) In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen setzte sich die SG Gustorf/Gindorf im letzten Spiel des Jahres zu Hause gegen den SV Walbeck mit 5:2 (Halbzeit 2:0) durch. „Der Sieg war wichtig für uns. Wir hatten wie immer viele Chancen, die wir diesmal aber gut verwertet haben. Die Partie war insgesamt auf Augenhöhe, wobei Walbeck stark aufspielte und immer wieder gefährliche Bälle in die Spitze gespielt hat. In dem Zusammenhang ein Kompliment an unseren Defensivverbund, der sehr gut gearbeitet hat”, zeigte sich Gustorfs Trainer Dirk Wistuba zufrieden. Ein Sonderlob gab es für Carina Schmitz, die nach langer Pause die erkrankte Stammkraft Lana Geneschen in der Innenverteidigung ersetzte: „Sie hat es von Beginn an herausragend gemacht.” Tore: Vanessa Wistuba (3), Pia Beyer (40.) und Sophia Molnar für Gustorf, Alina Kostyrok (2) für die Gäste.