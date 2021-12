Radsport : Starkes Jahresfinale für VfR-Talente

Alina Lange vom VfR Büttgen fährt hier als Erste über den Zielstrich und belegte am Ende Platz drei bei den Landesmeisterschaften in der Disziplin Omnium. Foto: cyclingperformances

Büttgen Der Radsport-Nachwuchs aus Büttgen fuhr bei den Landesmeisterschaften auf der Bahn und im Gelände noch mal Titel und weitere gute Platzierungen heraus.

In Büttgen waren die NRW-Titelkämpfe in die Winterbahnmeisterschaften integriert, wo schon die Landesmeister im Omnium für 2022 gesucht wurden. Aus diesem Grund starteten alle Aktiven in ihren Altersklassen des kommenden Jahres. Nach vier Disziplinen und einem prall gefüllten Renntag sicherte sich Kilian Schmitz den Titel in der Altersklasse Schüler U13. Beim gemeinsamen Start mit den Schülern U15 bewies er sein Können, indem er direkt hinter dem dominierenden Holländer Sander Tullemans auch die ältere Konkurrenz hinter sich ließ. Vereinskollegin Franziska Minten gewann bei den Schülerinnen U15. Auch sie erreichte die maximale Punktzahl nach allen vier Rennen. Beim gemeinsamen Start aller weiblicher Rennklassen ein echter Kraftakt, da sie im direkten Vergleich mit den viel älteren Elite Frauen stand. Neue Vize-Landesmeisterin NRW bei den Elite Frauen wurde die Büttgenerin Alina Lange, Bronze sicherte sich Vereinskollegin Marlene Cleves. Tabeo Schmitz (Schüler U15), Moritz Mauss (Jugend U17) und Jakob Lawrenz (Junioren U19) verpassten als Vierte das Podest denkbar knapp. Auch Luca Felix Happke sorgte als Fünfter für eine weitere Top-Platzierung des VfR. Die Landesverbandsmeisterschaften NRW im Cross gingen traditionell im benachbarten Pulheim über die Bühne. Dort sicherte sich zum wiederholten Male Franziska Minten den Titel als Landesmeisterin der Schülerinnen U15. Kilian Schmitz fuhr auf Platz zwei, er ist also Vize-Landesmeisters der Schüler U13. Jakob Lawrenz erreichte bei den Junioren U19 den 13. Rang.