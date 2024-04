Skaterhockey-Bundesliga In Kaarst spielt der Meister gegen den ehemaligen Meister

Drei Siege in Folge sind eine Serie, doch um sich nachhaltig an der Spitze der Skaterhockey-Bundesliga halten zu können, sollten die Crash Eagles Kaarst dem 12:6 bei den Bissendorfer Panthern, dem 12:8 über die Moskitos Essen und dem 12:5 bei den Rhein-Main Patriots noch einen weiteren Erfolg anfügen. Klingt gut, könnte in der Ausführung aber Probleme bereiten, stellt sich am Samstag (16 Uhr) im Crefelder SC doch der Deutsche Meister von 2021 in der Stadtparkhalle vor. Und auch in dieser Saison sind die Skating Bears gut unterwegs, liegen als Dritte (ein Spiel zurück) nur einen Punkt hinter dem Führungsduo Düsseldorf Rams und Kaarst. Gar nicht schön sind auch die Erinnerungen der Eagles an die beiden Duelle in der vergangenen Saison: Vor heimischem Publikum unterlag der spätere Titelverteidiger den Seidenstädtern mit 5:6 und in der Sporthalle Horkesgath setzte es eine 6:8-Niederlage.