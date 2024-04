2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen ist dem Ziel ganz nah

Und das könnte in der Tat schon mit einem Sieg gegen Hamm gelingen, wenn nämlich der mit sechs Punkten Rückstand auf dem ersten Abstiegsplatz liegende TuS Vinnhorst am Samstag zuvor (Beginn 18 Uhr) in Dessau verliert. Käme es so, hätte Dormagen bei vier noch ausstehenden Partien acht Punkte Vorsprung auf die Hannoveraner und das deutlich bessere Torverhältnis (aktuell +59 im Vergleich mit Vinnhorst). Dass der TuS diesen immensen Nachteil noch umbiegen könnte, indem er die restlichen Spiele extrem deutlich gewinnt, während Dormagen viermal ebenso deutlich verliert, ist nur in der Theorie möglich. Doch so schön sich diese Gedankenspiele lesen, es gibt einen nicht ganz so kleinen Haken daran. Der ASV Hamm-Westfalen gehört nach dem Erstliga-Abstieg im vergangenen Sommer zu den Topteams der 2. Liga und ist dementsprechend schwer zu knacken. Klar, dass auch TSV-Coach Matthias Flohr um die Qualitäten der Gäste weiß, doch mit Blick auf die vielen verrückten Ergebnisse im bisherigen Saisonverlauf betont er: „Wenn ich sage, dass wir gegen Vinnhorst verlieren können, kann ich umgekehrt nicht behaupten, dass gegen Hamm nichts möglich ist.“