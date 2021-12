Eishockey : Neusser EV bietet Füchsen aus Duisburg lange Paroli

Neuss Die Regionalliga-Eishockeyspieler des NEV schlugen sich wacker, doch letztlich waren die Gäste zu stark. Insbesondere die beiden US-Amerikaner der Duisburger waren eine Klasse für sich.

Im ersten Spiel des Wochenendes hat es Eishockey-Regionalligist Neusser EV mit einem übermächtigen Gegner zu tun bekommen. Vor 200 Zuschauern im Südpark schlug sich der NEV gegen die Füchse aus Duisburg aber wacker und musste am Ende „nur“ eine 1:4-Niederlage quittieren. In der Vergangenheit hatte es gegen die Duisburger auch schon zweistellige Pleiten gegeben.

„Wir haben endlich mal von Anfang bis Ende gekämpft. Klar war Duisburg die bessere Mannschaft, wir haben uns aber nichts vorzuwerfen“, sagte NEV-Coach Sebastian Geisler. Von Beginn an stellten sich die Gastgeber um Kapitän Dominick Thum der Offensivkraft der Füchse mit Herz und vor allem ihren Körpern entgegen und boten dem Favoriten – gestützt auf einen überragenden Torwart Markus Endress – Paroli. Den Unterschied machten in dieser Partie die Gebrüder Derek und Brett Mecrones aus. Die beiden Importspieler aus den USA waren für alle Duisburger Tore verantwortlich. Ihre beiden Treffer sorgten im ersten Drittel für eine 2:0-Führung der Gäste.

Den Anschlusstreffer durch Jonas Herz nach 35 Minuten beantworteten die Füchse zwar schnell durch Brett Mecrones mit dem 3:1, doch auch zu Beginn des dritten Drittels war noch nichts entschieden. Der NEV kämpfte weiter, traf den Pfosten, spielte in Überzahl, das 2:3 lag in der Luft, fiel aber nicht. Acht Minuten vor Schluss war es dann Derek Mecrones, der mit dem 4:1 für die Füchse alles klar machte. Schon am Sonntagabend ging’s für Neuss im Südpark gegen Neuwied weiter, die Partie war bei Druck dieser Ausgabe noch nicht beendet.