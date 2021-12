Ausweitung des Tanzverbots : NRW verbietet jetzt auch Silvester-Bälle

Düsseldorf Silvester wird auch dieses Jahr kein Knaller: NRW macht das bundesweit beschlossene Feuerwerksverbot mit der neuen Coronaschutz-Verordnung offiziell. Auch Silvester-Bälle werden verboten.

Das Land NRW weitet das Tanzverbot aus und verbietet auch Silvester-Bälle. Das gilt sowohl in der Gastronomie als auch für „vergleichbare Veranstaltungen, wenn das Tanzen Schwerpunkt der Veranstaltung ist“, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Clubs und Diskotheken ist der Betrieb bereits untersagt. Zudem wird in der neuen, ab Freitag gültigen, Coronaschutzverordnung das bundesweit geltende Feuerwerksverbot an Silvester offiziell gemacht.