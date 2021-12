Fußball-Kreisliga A : SVG gewinnt das Topspiel gegen Rosellen

Gegen Nievenheim patzte der SVG Grevenbroich (grüne Trikots) vorige Woche noch, zum Abschluss der Hinrunde gab es dagegen einen Sieg gegen Rosellen. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Genclerbirligi hatte gegen die Truppe aus Neuss den größeren Siegeswillen. In Kaarst entschied Büttgen das Stadtderby gegen Vorst für sich. Der TuS Grevenbroich setzte seine Serie fort.

Am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A hat der SVG Grevenbroich einen Sieg im Spitzenspiel gefeiert und sichert damit Platz zwei. Büttgen verabschiedet sich mit einem Derbysieg in die Winterpause und Murat Köktürk ist beim TuS Grevenbroich schon wieder in absoluter Topform.

SV Rosellen – SVG Grevenbroich 1:3 (1:1). Im Spitzenspiel hat sich der SVG Grevenbroich durchgesetzt. Mert Yakin (12.) traf früh zur Führung, Danny Hepner (35.) glich vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel besorgten Mustafa Beytullah Dogan und Faith Sakar die erneute SVG-Führung. „Ich bin sehr zufrieden. Wir waren von der ersten Minute an da und haben in allen Teilen sehr solide gespielt“, so SVG-Coach Erkan Akan. Bei Rosellen musste Danny Hepner als spielender Trainer für den erkrankten „Dicky“ Otten einspringen. Hepner erklärte: „Wir waren nicht griffig genug. SVG hat uns nicht richtig ins Spiel kommen lassen und war williger.“ Die Niederlage solle die „Riesen-Hinrunde“ aber keineswegs trüben.

SV Bedburdyck/Gierath – FC Delhoven 3:6 (2:2). Nach der vierten Niederlage in Folge rutscht Gierath vor der Winterpause noch in den Abstiegskampf. Gegen Delhoven antwortete Gierath auf den frühen Treffer von Marcel Klein (2.) mit zwei Toren von Mo Salou (16.) und Tobias Daumen (36.). Noch vor der Pause glich Mike Penski (39.) wieder aus. In Hälfte zwei zog Delhoven durch die Treffer von Christopher Adamczyk (51.), Daniel Errens (67., 84.) und Felix Frason (74.) davon. Fabian Beyvers (78.) erzielte das zwischenzeitliche 3:5. „Wir sind noch nicht in der Lage, kompakt zu verteidigen. Das ist unser größtes Problem“, so Gieraths Trainer Jürgen Steins. Wenn man gegen Delhoven drei Tore schieße, müsse man auch was mitnehmen.

VfR Büttgen – SF Vorst 2:1 (0:0). Derbysieg für den VfR Büttgen! Dominik Hupfle (49.) und Felix Eich (56.) brachten Büttgen auf die Siegerstraße. Trotz Anschlusstreffer von Robert Niestroj (59.) gelang Vorst der Ausgleich nicht mehr. „Das war extrem wichtig – auch für unsere Tabellensituation. Jetzt können wir entspannter in die Winterpause gehen“, sagte Büttgens Trainer Nils Heryschek. Sein Resümee des Spiels: „Vorst hatte mehr Spielanteile, aber wir hatten die besseren Chancen. Der Sieg war nicht unverdient.“

TuS Grevenbroich – SV Glehn 5:1 (2:0). Der TuS Grevenbroich setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen nahtlos fort. Gegen Glehn gab’s den dritten Sieg aus den letzten vier Partien. „Das war wirklich ein gutes Spiel von uns“, fand Grevenbroichs Trainer Michele Fasanelli, der aber auch sagte: „Glehn hat der Lucky Punch gefehlt, wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht. Vielleicht war es ein bis zwei Tore zu hoch.“ Murat Köktürk bestätigte seine herausragende Form und steuerte gleich vier Treffer (5.,31.,72., 85.) bei. Damit gelangen ihm in den letzten vier Spielen überragende zwölf Treffer. Die weiteren Tore erzielten Tayfun Kula (83.) für den Tus und Simon Janßen (90.+1) für Glehn. In der Tabelle konnten sich die Schlossstädter damit noch vor der Winterpause aus dem Keller befreien.