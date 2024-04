Interview mit Björn Weber, Trainer der TG Neuss „In Neuss verliert niemand die Geduld“

Den Klassenverbleib nach einem Parforceritt in der Rückrunde mit nur drei Niederlagen als Tabellenfünfter geschafft, in den Play-offs um den Aufstieg in die Eliteklasse bis ins Viertelfinale der besten Acht gekommen – nachvollziehbar, dass Björn Weber die Saison der von ihm trainierten Basketballerinnen der TG Neuss in der 2. Bundesliga Nord mit einem fetten Plus versieht: „Am Ende des Tages haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten.“