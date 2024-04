Weltmeisterschaften im Cheerleading Die große Bühnenshow vor 10.500 Zuschauern in Orlando

Abheben wird die so zielstrebige (Sport-) Schülerin am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden (NGK) auch in diesem Sommer. Dann geht’s nämlich für ein halbes Jahr nach Australien. Das verträgt sich mit ihren Ambitionen im Cheerleading vor allem deshalb, weil es ihr gelungen ist, in Melbourne einen Verein zu finden, bei dem sie ihrer Leidenschaft auf einem sehr guten Level weiter nachgehen kann. „Sonst hätte ich das mit Australien auch nicht gemacht.“