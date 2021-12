Schwimmen : Schwimm-Nachwuchs beeindruckt erneut die Konkurrenz

Tobias Windisch freute sich über Gold, Silber und Bronze. Foto: Stefan Rütters

Geldern Neun Starter des SC Delphin Geldern sammelten bei den Verbands-Meisterschaften der Jahrgänge 2007 und älter in Wuppertal zwölf Medaillen.

Erst vor kurzem hatten die jüngsten Staffeln des Schwimm-Clubs Delphin Geldern die NRW-Meisterschaft der Mannschaften nach Geldern geholt. Jetzt meldet der Verein die nächste Erfolgsnachricht: Neun Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2007 und älter zeigten sich bei den Verbands-Meisterschaften im Wuppertaler Leistungszentrum von ihrer besten Seite und sammelten insgesamt zwölf Medaillen.

Für die Topleistungen des SC Delphin zeichneten diesmal die Jungs verantwortlich. Mehrfach Grund zum Jubeln hatte der 16-jährige Tobias Windisch. Seine drei Starts über die Bruststrecken 50, 100 und 200 Meter bescherten ihm den kompletten Medaillensatz. Zunächst legte er über 200 Meter Brust die sehr gute Zeit von 2:43,81 Minuten hin. „Tobias ist ein perfekter Taktiker und hat auf diese Weise schon viele Siege gefeiert. In seinem Lauf war er jedoch zu überlegen, um von diesen Fähigkeiten profitieren zu können“, sagte Trainer Jörg Löcker. Der Gelderner Schüler beeindruckte die Konkurrenz mit einer Topzeit, die ihm die Silbermedaille einbrachte. Über 50 Meter Brust kam Tobias Windisch zwar nicht richtig auf Touren, schlug aber im Ziel dennoch als Dritter an. Über 100 Meter Brust gab’s dann in der sehr guten Zeit von 1:14,66 Minuten die ersehnte Goldmedaille. Dabei ließ der Gelderner zwei favorisierte Schwimmer hinter sich.

Gelderns Vorzeigesportler in den Disziplinen Rücken, Freistil und Delphin ist zurzeit der 17-jährige Benjamin Bauten. Seine vier Starts brachten ihm dreimal Silber sowie eine Goldmedaille ein. Obwohl er seinen Trainingsumfang in den letzten Wochen extrem reduzieren musste, präsentierte sich Bauten in glänzender Form. Seine Zeiten auf der langen Bahn: 27,34 Sekunden über 50 Meter Delphin, 57,05 Sekunden über 100 Meter Freistil und 1:08,45 Minuten über 100 Meter Rücken.

Auch die Gelderner Sportstudentin Lina Jonkmans konnte in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt trainieren. Auch sie ist eine Allrounderin, was sie mit ihren Starts über 50 Meter Freistil, 100 Meter Delphin und 100 Meter Rücken und dem Gewinn von drei Silbermedaillen deutlich unter Beweis stellte.

Jeweils Bronze ging an Lea Ingendahl (Jahrgang 2004, 33,05 Sekunden über 50 Meter Delphin) und Feline Kisters (Jahrgang 2006, 1:13,92 Minuten über 100 Meter Delphin). Die 15-Jährige lag lange knapp in Führung, musste aber in einem spannenden Anschlag-Finale ihren Konkurrentinnen aus Düsseldorf und Mönchengladbach knapp den Vortritt lassen. „Das war wirklich eine hauchdünne Angelegenheit. Dennoch darf Feline mit ihrer Zeit sehr zufrieden sein“, sagte Löcker.

Chiara Smolan, Christina Bauten, Felicita van Leyen und Leo Petrak freuten sich jeweils über neue Bestzeiten. Pechvogel Felix Specker konnte wegen einer Verletzung in Wuppertal nicht an den Start gehen.

(RP)