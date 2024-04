Besorgte Eltern aus Neuss und Grevenbroich Kinder- und Organhandel – Falschmeldungen in sozialen Netzwerken

Hinter Fällen in Derikum, so hieß es ebenfalls in Mitteilungen, die über einen Messenger-Dienst verbreitet wurden, sollten Personen stecken, die angeblich Kinder entführen wollten, um Organ- und Kinderhandel zu betreiben. Sogar Fotos von Personen wurden in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Sowohl bei der Information als auch bei den Fotos handelt es sich allerdings um komplette Falschmeldungen, so die Kreispolizei. Sie hat die dort abgebildeten Personen ermittelt, hieß es am Mittwoch seitens der Behörde. „Es bestand durch diese oder deren Umfeld zu keiner Zeit Gefahr hinsichtlich solcher Vorwürfe. Es handelt sich um Falschmeldungen und falsche Anschuldigungen“, so die Polizei, die zudem strafrechtliche Ermittlungen gegen den Verfasser dieser Fotos eingeleitet hat. „Eine Weitergabe und Verbreitung dieser Bilder könnten ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“, heißt es weiter.