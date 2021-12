Hallenhockey : HTC hält dem Druck nicht stand

Finn Langheinrich (r.) gehörte auch gegen BW Köln (mit Jan-Marco Montag/M.) zu den besten Spielern auf dem Platz, vermochte die im Abstiegskampf wahrscheinlich entscheidende Niederlage aber auch nicht zu verhindern. Foto: A. Woitschützke

Neuss Im „Endspiel“ um den Klassenverbleib in der Hallenhockey-Bundesliga kassiert Schwarz-Weiß Neuss im Kellerduell mit BW Köln eine extrem schmerzliche 5:7-Niederlage. Damit muss im neuen Jahr nun ein kleines (Sport-)Wunder her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Den ersten Treffer im Showdown um den Klassenverbleib in der Hallenhockey-Bundesliga hatte BW Köln schon am Samstag gelandet. Während der HTC SW Neuss beim Tabellenführer RW Köln früh einer deutlichen Niederlage entgensteuerte, arbeitete Blau-Weiß beim Play-off-Kandidaten Crefelder HTC an einer dicken Überraschung. Zwar gerieten die Gastgeber bis zur achten Minute mit 0:3 ins Hintertreffen, verkürzten danach aber mit von Jan-Marco Montag und Lars Schulte verwandelte Strafecken zunächst auf 2:3 und glichen dann durch das Tor von Jonas Kreutzberg (3:3/23.) sogar noch vor dem Seitenwechsel aus. Erst in der zweiten Hälfte sorgten Max Sweering, Timo Kossol sowie der in dieser Partie insgesamt viermal erfolgreiche Jonathan Ehling (2) mit ihren Treffern zum 7:3 doch noch für klare Verhältnisse.

Für den Neusser (Spieler-)Trainer Matthias Gräber war ohnehin von vornherein klar gewesen: „Der Kopf wird’s entscheiden.“ Gift für seine – abgesehen von ihm, Ivo Otto, Jan Mausberg und Carsten Merge – junge Truppe war darum natürlich, dass Daniel Montag Köln am Ende des bis dahin ergreifend ereignislosen ersten Viertels aus extrem spitzen Winkel in Front schoss (13.). Ein ganz bitterer Treffer – vor allem für Keeper Konstantin Heyner – mit zudem verheerender Langzeitwirkung. Zwar gelang Finn Langheinrich nach feinem Solo der Ausgleich (18.), doch danach brach das Verhängnis mit aller Macht über die Gastgeber herein: Binnen acht Minuten schossen Lars Schulte (19.), Sebastian Behr (20., abermals Schulte (24.) und Behr per Siebenmeter (25.) sowie Juri Hägele (26.) die wesentlich erfahreneren Domstädter um Olympiasieger Jan-Marco-Montag (Gold 2008 in Peking) und Linus Butt (Olympia-Bronze 2016 in Rio) vorentscheidend mit 6:1 in Führung. Es spricht für den Aufsteiger von 2020, dass er trotzdem nicht aufsteckte. Im dritten Viertel verkürzten Krystian Sudol (37.) und Finn Langheinrich (41./Ecke) – kurz zuvor hatte Behr für die Kölner seinen zweiten Siebenmeter nur an den Pfosten gesetzt – auf 3:6.

Info So lief das Wochenende in der Bundesliga West Freitag Crefelder HTC - Uhlenhorst Mülheim 8:6 Samstag Uhlenhorst Mülheim - Düsseldorfer HC 14:14; Rot-Weiss Köln - HTC Schwarz-Weiß Neuss 14:1; Blau-Weiß Köln - Crefelder HTC 3:7 Sonntag HTC Schwarz-Weiß Neuss - Blau-Weiß Köln 5:7 Tabelle: 1. Rot-Weiss Köln 8 Spiele, 95:27 Tore, 24 Punkte; 2. Uhlenhorst Mülheim 8, 81:60, 16; 3. Crefelder HTC 8, 58:47, 15; 4. Düsseldorfer HC 8, 49:55, 7; 5. Blau-Weiß Köln 8, 29:78, 6. HTC Schwarz-Weiß Neuss 8, 33:78, 3;

Die Vorlage zu einem geschichtsträchtigen Schlussakkord, immerhin blieben den Neussern damit noch 15 Minuten für die Wende. Und sie gaben Gas, schluckten durch Daniel Montag zwar das 3:7 (52./Siebenmeter), machten es aber noch einmal spannend. Sie opferten ihren Keeper zugunsten eines weiteren Feldspielers, schlossen durch Tore von Jan Mausberg (54.) und Ivo Otto (55.) tatsächlich noch einmal auf 5:7 auf, doch die Hypothek des mit 1:5 verlorenen zweiten Abschnitts wog zu schwer. Teammanager Stephan Busse haderte: „Wir haben echt gut angefangen, lassen die schön laufen, die fingen schon an zu pumpen – und dann kommt ein achtminütiges kollektives Versagen.“

Am Tag zuvor war den Hockey-Jungs aus Neuss nur Bewunderung für den Auftritt des Deutschen Meisters Rot-Weiss Köln geblieben. Nach der 1:14-Niederlage (Halbzeit 0:6) stellte Trainer Matthias Gräber fest: „Selbst wenn wir eine Sternstunde haben, nehmen die uns auseinander. Die haben Hockey ganz einfach verstanden.“ Zudem profitierten die Hausherren auch von ihrem Schiedsrichter-Bonus. Gräber: „Das ist wie beim FC Bayern, alle 50:50-Entscheidungen fallen zu ihren Gunsten aus.“ Auf das Ergebnis habe dieses Ungleichgewicht indes keinen entscheidenden Einfluss gehabt, fügte der erfahrene Coach hinzu: „Wir sind ja kaum einmal aus unserer Hälfte rausgekommen.“ Gar nicht in den Griff bekam die Abwehr vor allem Nationalspieler Christopher Rühr, der mit sieben Treffern genau die Hälfte der Kölner Torproduktion übernahm. Moritz Trompertz und Johannes Große trafen je zweimal, den Rest erledigten Maximilian Siegburg, Florian Pelzner und Mats Grambusch. Der Neusser Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:6 (33. Minute) erzielte Krystian Sudol per Strafecke.