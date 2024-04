34. Internationaler Korschenbroicher Citylauf Kühle Temperaturen in Korschenbroich bremsen Elite-Läufer aus

Im City-Run über zehn Kilometer zeigte die TG Neuss ihre Stärke. Bei den Männern spielte Imad Annaji den Dominator. Er war vor einem Jahr in die Quirinusstadt gekommen, um eine Ausbildung am Rheinland-Klinikum zu machen. Auch wenn ihn seine Siegerzeit von 33:15 Minuten nicht zufriedenstellte, schüttelte er seine Konkurrenten im Rennverlauf ab wie lästige Fliegen. Linus Erdmann hatte als Zweiter 47 Sekunden Rückstand. Sein Vereinskamerad Richard Wilke, 2022 immerhin noch Sieger, kam in 35:17 Minuten als Siebter ins Ziel. Nach einer Operation an der Achillessehne ist er noch nicht wieder der Alte. Dass beim Neuvermessen der Strecke im Januar festgestellt worden war, dass vier Meter fehlten, nahm Wilke mit Humor: „Ich habe mich gefragt, wie das gelöst wird. Als ich dann die Pylone gesehen habe, wusste ich Bescheid“, meinte Wilke mit Blick auf die Kurve in die Mühlenstraße, wo die Hilfsmittel dazu zwangen, einen größeren Radius zu laufen. Bei den Frauen kam Doreen Floß von der TG Neuss in 39:20 Minuten auf Rang drei ins Ziel.