Leichtathletik in Neuss Novesia-Sprintertag kommt mal wieder gut an

Der Rhein-Kreis Neuss war auch durch den TSV Dormagen, den TK Grevenbroich, die TG Neuss sowie die DJK Rheinkraft und die DJK Kleinenbroich stark vertreten. Aber auch aus Düsseldorf, Mettmann, Köln, Mönchengladbach und Essen gingen Athletinnen und Athleten an den Start. Aus Dormagen überzeugte insbesondere Isabella Katharina Libertus: Die W14-Athletin gewann den Weitsprung-Wettbewerb mit einer persönlichen Bestleistung von 4,87 Metern und belegte im Kugelstoßen mit ebenfalls persönlicher Bestleistung von 9,69 Metern den zweiten Platz. Zudem trat sie erstmals über 100 Meter an und lieferte bei ihrem Sieg in 12,93 Sekunden eine „bärenstarke Zeit“ ab, wie ihre Trainerin Ulrike Wölm meinte. Schwester Johanna Antonia Libertus (W12) lief in ihrem ersten 75-Meter-Rennen 10,07 Sekunden auf den dritten Platz. Zwei erste Plätze bejubelte sie außerdem im Weitsprung (4,33 Meter) und im Kugelstoßen (7,07 Meter). Die 4x100-Meter-Staffel mit den Libertus-Schwestern, Margot Vandeputte sowie der Uerdingerin Elsa Wagner erreichte in 54,78 Sekunden zudem den zweiten Platz. Margot Vandeputte holte im Weitsprung mit 4,43 Metern eine persönliche Bestleistung und Bronze.