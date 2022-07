Im Feierabendverkehr : Unfall auf A57 zwischen Dormagen und Köln – Vollsperrung aufgehoben

Auf der A57 in Richtung Köln gab es am Nachmittag einen Unfall - die Fahrbahn ist gesperrt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Update Köln Auf der A57 in Richtung Köln hat es am Montag einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Die Fahrbahn war zwischen Köln-Chorweiler und Köln-Nord in Richtung Köln voll gesperrt.

Am Montagnachmittag hat es auf der A57 zwischen Dormagen und Köln einen Unfall mit mindestens sechs Fahrzeugen gegeben. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf acht Kilometer.

Zwischen Köln-Chorweiler und Kreuz Köln-Nord war die Fahrbahn in Fahrtrichtung für die Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, den Abschnitt nach Möglichkeit zu umfahren.

(toc)