Bislang 249 Auswärtssiege : Borussia will mit einem Jubiläumssieg Europa buchen

Das Tor zum 200. Auswärtssieg: Igor de Camargo schießt 2012 zum 2:1 in Leverkusen ein. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Bislang hat Gladbach 249 Auswärtssiege in der Bundesliga gefeiert. Mit einem Jubiläums-Dreier am Samstag bei Werder Bremen kann noch das internationale Geschäft erreicht werden. Als gutes Vorbild dient Borussias 200. Auswärtssieg in der Liga.

Ein Trainer, der nach einem Tor seiner Mannschaft jubelnd zur Eckfahne sprintet: Solche Bilder waren Fußballfans in der Bundesliga vielleicht von Jürgen Klopp gewöhnt. Lucien Favre indes stand nicht im Verdacht, allzu euphorisch Borussias Tore zu feiern. Am 17. März 2012 machte der Schweizer aber eine Ausnahme – und das aus gutem Grund.

Als Igor de Camargo kurz vor dem Spielende bei Bayer Leverkusen Gladbachs 2:1-Siegtreffer erzielte, gesellte sich Favre zur Jubeltraube vor dem Fanblock: Borussia machte mit dem Erfolg in Leverkusen einen großen Schritt Richtung Qualifikation für die Play-offs zur Champions League. Es war zugleich Gladbachs 200. Auswärtssieg in der Bundesligageschichte.

Foto: dpa/Uwe Anspach 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Bremen aussehen

Gute neun Jahre später steht Borussia bei 249 Auswärtssiegen in Deutschlands höchster Spielklasse. Es steht also wieder ein Jubiläum an. Und würde der 250. Auswärts-Dreier nun am Samstag (15.30 Uhr) zum Saisonfinale bei Werder Bremen gelingen, könnte er die Gladbacher erneut nach Europa führen. Denn ein Sieg in Bremen kann die Play-offs zur neuen Europa Conference League bedeuten – dazu darf parallel allerdings Union Berlin nicht daheim gegen RB Leipzig gewinnen.

Borussia benötigt also möglichst den Jubiläumssieg, um die Saison versöhnlich abschließen zu können. Vor ihr haben bislang nur drei Vereine die Marke von 250 Auswärtssiegen in der Bundesliga übersprungen: der FC Bayern München (bisher 434 Siege), Borussia Dortmund (285) und Gladbachs jetziger Gegner Bremen (267).

Die aktuelle Borussen-Mannschaft um Kapitän Lars Stindl kann sich nun ein Beispiel nehmen an jenem Team 2012, das erstmals nach 16 Jahren Gladbach eine Europapokalsaison bescherte. Oscar Wendt, der in Bremen sein letztes Spiel mit Borussia bestreitet, stand damals in Bremen 84 Minuten auf dem Platz, kurz vor de Camargos 2:1 wurde er ausgewechselt. Seitdem hat der Schwede 49 weitere Bundesligasiege in der Fremde miterlebt.

Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ 21 Bilder Auf diese Spieler könnte Borussia ein Auge werfen

50 Auswärtserfolge binnen neun Jahren und zwei Monaten wären im Übrigen ein recht kurzes Zeitfenster, wenn man auf die früheren 50-Siege-Schritte der Gladbacher schaut. Bis zum 50. Auswärtssieg – ein 4:3 bei Hertha BSC im Januar 1974 – vergingen etwa achteinhalb Jahre, bis zum 100. Sieg lagen dann neun Jahre und neun Monate dazwischen – 4:0 beim VfL Bochum im September 1983 -, und bis zum 150. Sieg waren es anschließend zehn Jahre und zwei Monate – ein 4:2 beim 1. FC Nürnberg im Dezember 1993.