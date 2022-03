Große Chance : Und wieder träumen die Kleinen vom Titel im DFB-Pokal

Bachirou Salou für Alemannia Aachen im Pokalfinale gegen Valerien Ismael von Werder Bremen. Foto: Imago

Analyse Düsseldorf Seit Gründung der Bundesliga hat nur ein Zweitligist den DFB-Pokal gewonnen: Hannover in der Saison 1991/1992. Einige unterklassige Klubs standen aber immerhin schon im Finale. Das könnte auch in diesem Jahr wieder gelingen.

Von Robert Peters

Benjamin Henrichs ist über die Rolle des Ergänzungsspielers bei RB Leipzig noch nicht so recht hinausgekommen. Er hat deshalb viel Zeit zum Nachdenken. Und er ist beim Blick auf die Viertelfinalpaarungen im DFB-Pokal zu dieser Erkenntnis gelangt: „Ob wir Favorit auf den Pokalsieg sind? Klar!“ Da werden nicht viele Experten widersprechen. Schließlich stehen in der Runde der letzten Acht gleich vier Zweitligisten (St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96). Union Berlin, der SC Freiburg und der VfL Bochum zählen bei allem gebührenden Respekt nicht zum fußballerischen (Geld-)Adel. Branchenführer Bayern München und Titelverteidiger Borussia Dortmund haben sich bereits aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Es ist also wieder mal die Stunde der Kleinen. Sie können weiter ganz anständig verdienen, weil die Halbfinalteilnehmer bereits rund vier Millionen Euro an Prämien einstreichen, hinzukommen je 45 Prozent der Ticketeinnahmen. In Corona-Zeiten ist das ein schönes Zubrot. Noch schöner aber ist der sportliche Ruhm. Denn natürlich wollen alle ins Finale nach Berlin. Dort gewinnt zwar in der Regel die Prominenz, doch es haben auch schon kleinere Vereine angeklopft.

Info Das sind die Spiele im Pokal-Viertelfinale Dienstag, 1. März, 20.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli Mittwoch, 2. März, 18.30 Uhr: Hamburger SV - Karlsruher SC Hannover 96 - RB Leipzig Mittwoch, 2. März, 20.45 Uhr: VfL Bochum - SC Freiburg

Am erfolgreichsten war der damalige Zweitligist Hannover 96. Er gewann als bislang einziger unterklassiger Klub seit Gründung der Bundesliga das Finale. 4:3 hieß es 1992 nach Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach. In Erinnerung sind der „Elfmetertöter“ Jörg Sievers im Tor der Niedersachsen und Trainer Michael Lorkowski mit seinem wilden dunkelblonden Haarschopf und dem Ballonseide-Trainingsanzug in gewagter Farbkombination. Hannover brachte es später sogar mal zu Erstliga-Ehren mit anschließender Verwendung im Europapokal. Heute spielt die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte der zweiten Liga.

Beinahe wären die Offenbacher Kickers der erste Zweitligist gewesen, dessen Vereinsname in den Pokal graviert wird. Die Kickers starteten auch als Zweitligist in den Wettbewerb, aber sie landeten als Erstligist im Finale. Das Endspiel wurde 1970 wegen der Weltmeisterschaft in Mexiko nämlich erst nach der Sommerpause ausgetragen. Da hatte sich Offenbach bereits in die Bundesliga gespielt. Zur Krönung des Aufstiegs gewann der Außenseiter gegen die Stars des 1. FC Köln mit 2:1. Das Tor zum 2:0 erzielte Horst „Pille“ Gecks nach einem Sololauf über 60 Meter, bei dem er die halbe Kölner Mannschaft abhängte. Ein Jahr darauf stolperten die Kickers in den Bundesliga-Skandal, den ihr Präsident, der Südfrüchtehändler Horst-Gregorio Canellas, der Öffentlichkeit bei der Feier zu seinem 50. Geburtstag enthüllte. Heute spielen die Kickers in der Regionalliga.

Foto: dpa/Christian Charisius Infos Die größten Sensationen und Blamagen im DFB-Pokal

Ein ähnlich trauriges Schicksal hat Alemannia Aachen ereilt. Die Aachener standen 1965 als erster unterklassiger Klub im Endspiel. Sie verloren es zwar mit 0:2 gegen die große Dortmunder Borussia, die ein Jahr später Europapokalsieger wurde, die Elf um den langen Erwin Hermandung und Jupp Martinelli hat zumindest von den traditionsbewussten Alemannia-Fans jedoch niemand vergessen.

Die Mannschaft lebte ebenso wie das Team von 2004 von der unvergleichlichen Atmosphäre und den häufig auch unvergleichlich miserablen Platzverhältnissen auf dem Tivoli. 2004 gelang jedenfalls dem Team um Erik Meijer, Willi Landgraf und Karlheinz Pflipsen ebenfalls der Einzug ins Finale. Dort unterlag der Zweitligist dem deutschen Meister Werder Bremen mit 2:3; er hatte unterwegs aber sogar die Bayern erfolgreich vom Tivoli gejagt. Heute stehen auf dem Gelände des ehemaligen Stadions Häuser, ein paar Meter weiter wurde mit reichlich Großmannssucht ein neues Stadion errichtet, dessen Finanzierung die Alemannia in die Knie zwang. Aus einem Bundesligisten der Saison 2006/07 ist ein Klub geworden, der in der vierten Liga gegen den Abstieg kämpft.