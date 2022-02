Borussia Regionalliga-Team : Eine neue Achse lässt U23 auf ein gutes Saisonende hoffen

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Analyse Mönchengladbach Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze in der Regionalliga West scheint derzeit für Borussias U23 komfortabel zu sein, doch noch ist der Klassenverbleib nicht sicher. Dafür machen einige Personalien Hoffnung. Was sich darüber hinaus noch verbessern muss.

Im Sommer 2020 hat Heiko Vogel Borussias U23 in der Regionalliga West übernommen. Und obwohl er sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich über sehr viel Erfahrung verfügt, dürfte wohl auch er es noch nicht erlebt haben, dass über einen so langen Zeitraum der Ausnahmezustand zur Regel wird. Seine komplette Amtszeit wird dabei aber nicht nur von der Pandemie überschattet, immer wieder gab es auch teils sehr lange, verletzungsbedingte Ausfälle von fest eingeplanten Kräften. Es wurden zudem aus dem Profikader Spieler verliehen, wie etwa Torben Müsel oder Famana Quizera, die in der Regionalliga Alternativen oder gar Leistungsträger hätten sein können.

Was perspektivisch vielleicht wichtig ist, wird für die „Sandwich-Mannschaft“, wie Roland Virkus sie oft nennt als das Team zwischen Bundesliga und A-Junioren, ein zusätzliches Problem. Denn Leihgaben aus der U19 gab es auch selten, wenn Not am Mann war, weil die A-Junioren selbst erst einmal sicherstellen müssen, nicht aus der Bundesliga abzusteigen. Und dann passieren auch noch so unfassbare Dinge wie der tragische Unfalltod von Jordi Bongard, mit dem Mannschaft und Umfeld nun auch psychisch klarkommen müssen.

In dieser Gemengelage muss Vogel also schauen, dass er mit dem zurechtkommt, was er zur Verfügung hat – und das tut er auch ohne Murren. Fakt ist aber auch, dass nach 27 absolvierten Spielen der Verbleib in der Regionalliga noch nicht sicher ist. Zwar sehen die neun Punkte auf den gefährlichen Platz 16 aktuell komfortabel aus, aber die Teams unterhalb des VfL haben allesamt mindestens zwei Spiele weniger absolviert, die Sportfreunde Lotte sogar vier. Das Tabellenbild wird also bis in den April hinein verzerrt bleiben.

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 30 Bilder Die Heimatklubs der Borussia-Profis

Doch warum im Detail ist diese Situation so schwierig? Einerseits sind die nur 31 geschossenen Tore natürlich zu wenig, zehnmal gelang Borussia über 90 Minuten kein Treffer. Zum anderen fehlte es oft an zündenden Ideen, es entstanden erst gar nicht die gefährlichen Möglichkeiten. Im Winter hat Borussia auf diese Probleme reagiert und dem Team wieder eine Achse gegeben, die seit dem Sommer etwas gefehlt hatte. Mit Joshua Holtby holte der VfL einen inzwischen 26-Jährigen zurück, der Bindeglied zwischen Offensive und Defensive ist – und diesen Job bisher überragend ausführt.