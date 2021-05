Kampf um Europapokal : Lässt Borussia mal wieder einem Underdog den Vortritt?

Mönchengladbach Sechsmal hat Gladbach alleine seit der Relegationsrettung 2011 das internationale Geschäft erreicht. Doch es gab auch Jahre, in denen Borussia selbst Chancen liegen ließ. Meist profitierten davon kleinere Klubs. So war es auch schon vor der sportlichen Renaissance.

Da sein, wenn die Großen schwächeln. Borussias Manager Max Eberl hat das in den vergangenen Jahren zu einem Gladbacher Motto gemacht, wenn es um die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb ging. Zuletzt bezog er das sogar des Öfteren auf ein Ticket für die Champions League, aktuell allerdings kann Borussia schon froh sein, wenn sie am letzten Spieltag noch den siebten Tabellenplatz und damit zumindest die Play-offs für die neu geschaffene Europa Conference League sichert.

Denn diesmal sind es die Gladbacher selbst, die als „Großer“ schwächeln und damit „Kleineren“ die Tür öffnen auf dem Weg in den Europapokal. Der 1. FC Union Berlin, der vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung vor Gladbach in der Pole Position ist, sowie Aufsteiger VfB Stuttgart und der SC Freiburg, die nur einen Zähler Rückstand auf die Gladbacher haben, sind die Außenseiter, die vom Schwächeln der Borussia nun profitieren können. Es wäre eine Enttäuschung für die Borussen, aber beileibe nicht das erste Mal, dass sie Underdogs den Vortritt lassen.

Und das bezieht sich nicht nur auf die erfolgreiche Phase seit der Relegationsrettung vor zehn Jahren. Auch in dem Jahrzehnt davor verpasste es Borussia zweimal, das Ticket für den Europapokal zu lösen, damals nur nicht über die Liga, sondern jeweils im DFB-Pokal. Zweimal stand sie in den Nullerjahren im Halbfinale, 2001 und 2004, in beiden Fällen hätte der Finaleinzug das internationale Geschäft für Gladbach bedeutet, da sich die Finalgegner Schalke 04 und Werder Bremen bereits über die Meisterschaft für den Europapokal qualifiziert hatten. Und beide Male befand sich Gladbach im Halbfinale als höherklassiges Team in der Favoritenrolle.