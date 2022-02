Fußball : F95 lässt keine Zweifel aufkommen

Düsseldorf Die U19 der Fortuna wird im Niederrheinpokal ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt 7:0. Trainer Sinisa Suker zeigte sich nach dem klaren Sieg über den zwei Spielklassen tiefer angesiedelten VfB Speldorf zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Fortunas U19-Trainer Sinisa Suker zeigte sich nach dem klaren Sieg über den zwei Spielklassen tiefer angesiedelten VfB Speldorf zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Die Jungs sind die Partie mit dem nötigen Ernst angegangen und haben keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen lassen“, so der Fußballlehrer. Dabei verschaffte Suker auch einigen Akteuren Spielpraxis, die in der Meisterschaft zuletzt etwas hinten dran waren. Die neu zusammen gestellte Mannschaft legte sich ihren Gegner zurecht und ging durch einen Doppelschlag von Nils Gatzke (34., 41.) kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung. Damit war der Widerstand des Außenseiters gebrochen. Der US-Amerikaner Stephan Soghomonian (60.), Luis Mankartz (66.), U18-Nationalspieler Daniel Bunk (69.) und der eingewechselte Eray Isis mit einem Doppelpack (82., 90.) sorgten nach dem Seitenwechsel für ganz klare Verhältnisse.