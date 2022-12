Rückkehr beim Vorbereitungsstart Wie Hannes Wolf mit seiner Situation in Gladbach umgeht

Wolf wollte sich eigentlich in den 17 Pflichtspielen bis zur WM-Pause empfehlen. Für mehr Spielzeit in Gladbach oder für einen eventuellen Wechsel in der Winter-Transferperiode. Stattdessen war Reha angesagt. Die ganze Geschichte passt zu seiner Zeit in Gladbach. Es kommt einfach nicht zusammen bisher. Durch die Verletzung von Florian Neuhaus, der sich eine Woche vor dem Leipzig-Spiel in Freiburg am Knie verletzt hatte, gab es Bedarf im offensiven Mittelfeld, Wolf wäre eine Option gewesen.