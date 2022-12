Liga-Stimmen zum WM-Aus „Wir Mittelstürmer haben eine ganz andere Gier vor dem Tor“

Nach dem erneuten Debakel bei der Weltmeisterschaft diskutieren Experten und Fans über die Zukunft des Fußballs in Deutschland. Kann Hansi Flick trotz der enttäuschenden Leistung in Katar Bundestrainer bleiben? Kann er das Team für die Heim-WM 2024 wieder zu einer Spitzenmannschaft formen? Was muss sich in der Ausbildung, in der Liga und bei den Vereinen ändern?