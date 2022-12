„Ich hatte Gänsehaut“ U23 spielt bei RWO erneut vor großer Kulisse – Polanski bedankt sich bei Borussia-Fans

Gerade für eine so junge Mannschaft sei die Stimmung speziell gewesen, viele hätten in ihrer Laufbahn noch nicht so häufig vor einem so lautstarken Publikum, das nicht die gegnerische Mannschaft unterstützt, gespielt. „Die Jungs fanden es extrem geil. Es bleibt in Erinnerung und wir hoffen, dass wir den Zuschauern auf dem Platz etwas als Dank präsentieren konnten“, sagt Polanski, dessen Team auch am Samstag (14 Uhr) im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen auf zahlreiche Unterstützung bauen kann, denn die Gladbacher Ultras haben sich mit rund 1500 Fans angekündigt. Anders als beim Heimspiel haben die Anhänger der Borussia im Stadion Niederrhein nicht automatisch das Stimmungsmonopol. Im Schnitt besuchen immerhin 2000 Zuschauer die Spiele der Rot-Weißen.