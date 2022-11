Fohlenfutter-Gerüchtecheck Warum eine Leihe für Jakobs und für Gladbach nur bedingt Sinn ergibt

Bleibt Bensebaini bis zum Sommer und zieht es Netz für ein halbes Jahr zu einem anderen Klub, um Spielpraxis zu sammeln, wäre Jakobs eine gute Back-up-Option aus Sicht Borussias – auch wenn es selten vorkommt, dass ein Leihspieler für einen verliehenen Spieler kommt. In diesem Fall stellt sich allerdings die Frage, ob ein Intermezzo in Gladbach für Jakobs so attraktiv wäre. Zumal er wohl besser als Schienenspieler in einem System mit Dreierkette aufgehoben wäre, in Köln zum Beispiel machte Jakobs nur zwei seiner 47 Spiele links in einer Viererkette.