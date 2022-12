Selten mehrere Siege in Folge Borussia hat seit Jahren ein Serien-Problem

Daniel Farke wurde deutlich. „Wir müssen definitiv daran arbeiten, mehr Konstanz in die Geisteshaltung zu bekommen, mit der wir in die Spiele starten, um insgesamt auch noch mehr Konstanz in die Punkteausbeute zu bekommen“, sagte Borussias Trainer nach dem enttäuschenden Auftritt in Bochum, der mit einer weiteren Auswärtsniederlage endete. Fehlende Konstanz in den Leistungen, fehlende Konstanz in den Ergebnissen – das ist eine der Baustellen, die Farke nach seiner ersten Halbserie mit den Borussen ausgemacht hat. Immerhin: Auf das 1:2 in Bochum folgte ein 4:2 gegen Borussia Dortmund, doch nach 15 Ligaspielen unter Farke bleibt festzuhalten: Borussia hat in der laufenden Saison noch nicht zwei Partien in Folge gewonnen.