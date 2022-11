Borussias Angreifer Thuram ohne dritten WM-Einsatz – aber mit einem Signal an Inter Mailand

Marcus Thuram wartete vergeblich. Angesichts des schon feststehenden Einzugs der Franzosen in das WM-Achtelfinale hatten viele Experten vermutet, Borussias Angreifer könne erstmals bei einem großen Turnier in der französischen Startelf stehen zum Gruppen-Abschluss gegen Tunesien. Doch Trainer Didier Deschamps entschied sich anders: Frankreich startete mit neun Änderungen gegenüber dem 2:1 gegen Dänemark, trotz der Rotation blieb Thuram aber wieder nur ein Platz auf der Bank. Stattdessen durfte Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani am Mittwochnachmittag in der Sturmspitze starten.