Zehn Saisontore für Borussia So stehen Thurams Chancen auf die Torjägerkrone der Bundesliga

Sollte Thuram die Saison bei der Borussia beenden, kann er ab Mitte Januar um eine persönliche Krone kämpfen: jene des Torschützenkönigs in der Bundesliga. Diese war in den vergangenen fünf Jahren stets Robert Lewandowski vorbehalten geblieben, doch der Pole ist von den Bayern weitergezogen zum FC Barcelona. Und auch sein Kronprinz Erling Haaland, der es noch am ehesten mit der Quote Lewandowskis aufnehmen konnte, spielt nicht mehr in Dortmund, sondern bei Manchester City.