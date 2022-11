Wechselgerüchte bei der Werkself Was sich in Bayers Kader tun könnte

Im defensiven Mittelfeld ist einmal mehr Charles Aránguiz ein Name, der im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel im Winter fällt. Der 97-malige chilenische Nationalspieler ist seit 2015 in Leverkusen und einer der dienstältesten Profis im Kader. Zuletzt wurde er mit Betis Sevilla in Verbindung gebracht, auch Klubs in Brasilien und in seinem Heimatland kommen in Frage. Der 33-Jährige ist in seinem letzten Vertragsjahr. Will Bayer noch eine Ablösesumme generieren, geht das nur noch in diesem Winter.