Plan nach der Karriere steht schon Gladbach-Legende Wendt macht weiter in Göteborg

„Ich sehe großes Potenzial in unserem Team und will helfen, uns weiterzuentwickeln“, wird Wendt in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert. 2021 war der Linksverteidiger nach zehn Jahren bei Borussia zurückgekehrt zum schwedischen Traditionsklub. Der will endlich wieder eine gewichtigere Rolle spielen, IFK hat 18 Meistertitel gewonnen, den letzten allerdings vor 15 Jahren und seit 1996 auch nur diesen einen. 1982 und 1987 gelang der Gewinn des Uefa-Cups.