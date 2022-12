Spiel am 17. Dezember Zwölf Kandidaten für den Trainerjob bei Borussias Legenden-Team

Doch wer wird das Legenden-Team coachen und an der Seitenlinie stehen? Keine leichte Entscheidung, zumal einige Ex-Trainer derzeit bei anderen Klubs aktiv sind. Nicht alle dürften Zeit haben, um am 17. Dezember in den Borussia-Park zu kommen. Und nicht jeder wird dem Legenden-Status gerecht, nicht zuletzt, da einige Engagements mit Misserfolgen endeten. Wir geben einen Gesamt-Überblick, wer alles theoretisch für diesen Job in Frage kommt.